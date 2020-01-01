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Сайнс прокомментировал подписание контракта с Феррари

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Испанец станет гонщиком команды в следующем сезоне.
Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
Getty Images

Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал подписание контракта с Феррари.

“Я очень рад, что буду выступать за Феррари в 2021 году. Я уже предвкушаю свое будущее в составе команды.

У меня еще впереди важный год с Маклареном, и я с нетерпением жду возобновления гонок в этом сезоне“, - цитирует Сайнса пресс-служба итальянской команды.

Ранее также стало известно, что Даниэль Риккардо займет место Карлоса Сайнса в Макларене.

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Теги: Формула-1, Карлос Сайнс, Феррари
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