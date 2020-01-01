Испанец станет гонщиком команды в следующем сезоне.

Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал подписание контракта с Феррари.

“Я очень рад, что буду выступать за Феррари в 2021 году. Я уже предвкушаю свое будущее в составе команды.

У меня еще впереди важный год с Маклареном, и я с нетерпением жду возобновления гонок в этом сезоне“, - цитирует Сайнса пресс-служба итальянской команды.

Ранее также стало известно, что Даниэль Риккардо займет место Карлоса Сайнса в Макларене.