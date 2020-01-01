Феррари объявила о подписании Сайнса
Пилот команды Макларен Карлос Сайнс станет гонщиком Феррари после сезона-2020. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
“У Карлоса за спиной пять сезонов, и он доказал, что является очень талантливым пилотом, и показал, что у него есть технические навыки и черты характера, которые позволят ему идеально вписаться в нашу семью.
Мы верим, что наш дуэт гонщиков, состоящий из таланта и личных качеств Шарля и Карлоса, как самый юный дуэт Скудерии за последние 50 лет, станет наилучшей комбинацией для помощи нам в достижении поставленных целей“, - заявил глава Феррари Маттиа Бинотто.
Таким образом, Сайнс заменит в команде четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, которой ранее объявил об уходе из Скудерии.
Ранее стало известно, что Даниэль Риккардо займет место Карлоса Сайнса в Макларене.
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