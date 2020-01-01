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Официально: Риккардо сменит Сайнса в Макларене

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Сезон-2020 станет для австралийца последним в составе Рено.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Команда Макларен объявила, что Карлос Сайнс покинет команду после сезона-2020, а его место займет пилот Рено Даниэль Риккардо.

“Риккардо - признанный победитель. Его опыт, преданность делу и энергия станут ценным дополнением для нас и помогут достичь цели - вернуться на вершину. Даниэль и Ландо Норрис - это та пара пилотов, которая будет продолжать радовать наших болельщиков и помогать команде расти.

Карлос - настоящий профессионал, с которым приятно работать, мы продолжим получать удовольствие от гонок с ним в этом году. Все в Макларене желают ему удачи в следующем этапе его карьеры, когда он покинет Уокинг“, - цитирует главу Макларена Андреаса Зайдля пресс-служба команды.

Отметим, что имя Карлоса Сайнса связывают с переходом в Феррари.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Макларен
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