Официально: Риккардо сменит Сайнса в Макларене

Сезон-2020 станет для австралийца последним в составе Рено.

Команда Макларен объявила, что Карлос Сайнс покинет команду после сезона-2020, а его место займет пилот Рено Даниэль Риккардо.

“Риккардо - признанный победитель. Его опыт, преданность делу и энергия станут ценным дополнением для нас и помогут достичь цели - вернуться на вершину. Даниэль и Ландо Норрис - это та пара пилотов, которая будет продолжать радовать наших болельщиков и помогать команде расти.

Карлос - настоящий профессионал, с которым приятно работать, мы продолжим получать удовольствие от гонок с ним в этом году. Все в Макларене желают ему удачи в следующем этапе его карьеры, когда он покинет Уокинг“, - цитирует главу Макларена Андреаса Зайдля пресс-служба команды.

Отметим, что имя Карлоса Сайнса связывают с переходом в Феррари.