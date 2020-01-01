Перес: Думаю, фактор Леклера стал ключевым в уходе Феттеля из Феррари
Пилот команды Рейсинг Пойнт Серхио Перес поделился своим мнением о будущем гонщика Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 покинет Феррари.
“Думаю, фактор Леклера стал ключевым в вопросе ухода Феттеля из Феррари. Команда делает ставку на Леклера как на будущее коллектива, он провел невероятный первый сезон в команде. Возможно, за время карантина Феттель многое понял и это помогло ему задуматься.
Все зависит от того, что он хочет делать дальше. Сомневаюсь, что он выберет Макларен. Возможно, увидим последний год Феттеля в Формуле-1. Он ближе к уходу, чем к контракту с другой командой. Говорю скорее как болельщик, а на самом деле не знаю, что у него на уме“, - цитирует Переса Motorsport.
Ранее стало известно, кто может заменить Феттеля в Феррари.
Полная версия правил