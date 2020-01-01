Стало известно, где продолжит карьеру Феттель

Спортсмен подпишет контракт с командой на один год.

Известный немецкий пилот Феррари Себастьян Феттель близок к подписанию контракта с Маклареном, об этом сообщил журналист F1 Insider Ральф Бах.

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По информации источника, Себастьян подпишет контракт с командой Макларен. Немец хочет подписать соглашение на один год с возможностью дальнейшего продления сотрудничества.

Напомним, что Себастьян Феттель принял решение покинуть Феррари по окончанию сезона. Причиной такого поступка стало то, что у немца и команды нет желания продолжать работу вместе.

Ранее стало известно, кто может заменить Феттеля в Феррари.