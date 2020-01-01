Ферстаппен: Не думаю, что место в Феррари получит кто-то с итальянской фамилией
Нидерландец уверен, что Скудерия сделает правильный выбор.
Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал уход гонщика Себастьяна Феттеля из Феррари после 2020 года.
“Сомнения о том, останется ли Феттель в Феррари были давно, что же, теперь стало ясно, что он уйдет. Думаю, скоро мы узнаем, кто заменит его.
Конечно, этим человеком стану не я. Я пилот Ред Булл. Кто-то другой получит возможность выступать в Феррари. Это великая команда и уверен, что они сделают правильный выбор. Посмотрим, что случится.
Не думаю, что место в Феррари получит кто-то с итальянской фамилией. Посмотрим, в конце концов это только догадки. Нам нужно подождать“, - цитирует Ферстаппена Autosport.
Ранее стало известно, кто может заменить Феттеля в Феррари.
Полная версия правил