Ферстаппен: Не думаю, что место в Феррари получит кто-то с итальянской фамилией

Нидерландец уверен, что Скудерия сделает правильный выбор.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал уход гонщика Себастьяна Феттеля из Феррари после 2020 года.

“Сомнения о том, останется ли Феттель в Феррари были давно, что же, теперь стало ясно, что он уйдет. Думаю, скоро мы узнаем, кто заменит его.

Конечно, этим человеком стану не я. Я пилот Ред Булл. Кто-то другой получит возможность выступать в Феррари. Это великая команда и уверен, что они сделают правильный выбор. Посмотрим, что случится.

Не думаю, что место в Феррари получит кто-то с итальянской фамилией. Посмотрим, в конце концов это только догадки. Нам нужно подождать“, - цитирует Ферстаппена Autosport.

Ранее стало известно, кто может заменить Феттеля в Феррари.