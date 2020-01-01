Стало известно, кто может заменить Феттеля в Феррари

Карлос Сайнс согласовал контракт с командой.

Руководство Феррари достигло договоренности о подписании контракта с гонщиком Макларена Карлосом Сайнсом. Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.

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Отмечается, что об этом решении объявят в ближайшие 48 часов. Соглашение между сторонами сэкономит средства команде, потому что оклад испанца будет значительно меньше, чем у Себастьяна Феттеля, которого он заменит.

Напомним, сегодня стало известно, что Феттель покинет команду после сезона-2020.