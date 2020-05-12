Леклер - Феттелю: Для меня было большой честью быть твоим напарником

Монегаск отреагировал на новость об уходе своего партнера по команде.

Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал новость об уходе из команды Себастьяна Феттеля после сезона-2020.

“Для меня было большой честью быть твоим напарником. У нас были напряженные моменты на трассах. Были очень хорошие, были и те, которые заканчивались не так, как хотелось бы нам обоим, но у нас всегда было взаимное уважение, даже если со стороны это выглядело не так.

Я никогда не учился столь многому, как с тобой в роли напарника. Себ, спасибо за все“, - написал Леклер на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель ведет переговоры минимум с одной командой.