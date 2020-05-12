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Леклер - Феттелю: Для меня было большой честью быть твоим напарником

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Монегаск отреагировал на новость об уходе своего партнера по команде.
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал новость об уходе из команды Себастьяна Феттеля после сезона-2020.

“Для меня было большой честью быть твоим напарником. У нас были напряженные моменты на трассах. Были очень хорошие, были и те, которые заканчивались не так, как хотелось бы нам обоим, но у нас всегда было взаимное уважение, даже если со стороны это выглядело не так.

Я никогда не учился столь многому, как с тобой в роли напарника. Себ, спасибо за все“, - написал Леклер на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель ведет переговоры минимум с одной командой.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Феррари
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