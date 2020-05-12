Леклер - Феттелю: Для меня было большой честью быть твоим напарником
Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал новость об уходе из команды Себастьяна Феттеля после сезона-2020.
“Для меня было большой честью быть твоим напарником. У нас были напряженные моменты на трассах. Были очень хорошие, были и те, которые заканчивались не так, как хотелось бы нам обоим, но у нас всегда было взаимное уважение, даже если со стороны это выглядело не так.
Я никогда не учился столь многому, как с тобой в роли напарника. Себ, спасибо за все“, - написал Леклер на своей странице в Instagram.
It's been a huge honor for me to be your team mate. We've had some tense moments on tracks. Some very good ones and some others that didn't end as we both wanted, but there was always respect, even though it wasn't perceive this way from the outside. I've never learnt so much as I did with you as my teammate. Thank you for everything Seb. 📸: @kymillman
Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель ведет переговоры минимум с одной командой.
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