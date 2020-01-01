Экс-пилот Формулы-1: Феттель ведет переговоры минимум с одной командой

Мартин Брандл заявил, что именитый немецкий автогонщик не покинет спорт.

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, ныне работающий экспертом Sky Sports, заявил, что после ухода из Феррари Себастьян Феттель продолжит свою карьеру.

Читай также: Руководитель Ред Булл: После возобновления сезона мы увидим много аварий

“Себ определенно ведет переговоры как минимум с одной командой, так что речь не идет об уходе из гонок. Из его заявления понятно, что дело тут не в деньгах. И тут нельзя говорить о выступлениях в этом сезоне.

Наверное, после ситуаций в 2019 году появились вопросы относительно статуса и контроля“, - написал Брандл на своей страничке в Twitter.

Напомним, Феррари официально объявил об уходе Себастьяна Феттеля после завершения сезона-2020.