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Экс-пилот Формулы-1: Феттель ведет переговоры минимум с одной командой

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Мартин Брандл заявил, что именитый немецкий автогонщик не покинет спорт.
Мартин Брандл
Мартин Брандл
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, ныне работающий экспертом Sky Sports, заявил, что после ухода из Феррари Себастьян Феттель продолжит свою карьеру.

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“Себ определенно ведет переговоры как минимум с одной командой, так что речь не идет об уходе из гонок. Из его заявления понятно, что дело тут не в деньгах. И тут нельзя говорить о выступлениях в этом сезоне.

Наверное, после ситуаций в 2019 году появились вопросы относительно статуса и контроля“, - написал Брандл на своей страничке в Twitter.

Напомним, Феррари официально объявил об уходе Себастьяна Феттеля после завершения сезона-2020.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Мартин Брандл, Себастьян Феттель, Феррари
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