Экс-пилот Формулы-1: Феттель ведет переговоры минимум с одной командой
Мартин Брандл заявил, что именитый немецкий автогонщик не покинет спорт.
Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, ныне работающий экспертом Sky Sports, заявил, что после ухода из Феррари Себастьян Феттель продолжит свою карьеру.
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“Себ определенно ведет переговоры как минимум с одной командой, так что речь не идет об уходе из гонок. Из его заявления понятно, что дело тут не в деньгах. И тут нельзя говорить о выступлениях в этом сезоне.
Наверное, после ситуаций в 2019 году появились вопросы относительно статуса и контроля“, - написал Брандл на своей страничке в Twitter.
Напомним, Феррари официально объявил об уходе Себастьяна Феттеля после завершения сезона-2020.
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