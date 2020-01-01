Феттель покинет Феррари после завершения сезона-2020

Феррари официально объявила о том, что немец больше не будет представлять их команду.

Именитый гонщик Формулы-1, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет Феррари по окончании сезона-2020.

Как сообщает официальный сайт команды, контракт немца рассчитан до конца года, и стороны решили не продлевать соглашение.

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"Мы с командой поняли, что у нас больше нет общего желания работать вместе. В нашем совместном решении не играли роль финансовые вопросы. Феррари занимает особое место в Формуле-1, и я надеюсь, что они получат тот успех, которого заслуживают", - отметил Феттель.

Автогонщик присоединился к Феррари в 2015 году, перейдя из Ред Булл. Он провел за Феррари 101 Гран-при, одержал 14 побед и дважды становился вице-чемпионом.

Ранее сообщалось, что автогонщик Фернандо Алонсо может вернуться в Феррари.