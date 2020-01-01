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Риккардо: Наш спорт зависит о того, что нужно оказаться в правильном месте

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Австралиец сравнил соперничество между командами с игрой в шахматы.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот команды Даниэль Риккардо отметил сложность выбора команды для продолжения карьеры.

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“Расстраивает, что наш спорт во многом зависит о того, что нужно оказаться в правильном месте и в нужное время.

Без сомнений, это весьма захватывающая вещь - позиционировать себя с лучшей командой в тот момент, когда происходят изменения в правилах. Поэтому приходится задаваться вопросами. В той ли вы команде прямо сейчас или что-то упустили? Можно ли рассчитывать на прогресс?

Это очень похоже на игру в шахматы. Не поймите меня неправильно, я хотел бы, чтобы это было равная игра черных и белых фигур, и у всех были реальные возможности. Но в автоспорте это работает не так. Хотя я уверен, что лучшие пилоты всегда найдут способ сделать правильный выбор и подняться на вершину, когда придет время“, - цитирует Риккардо The Race.

Ранее Риккардо не исключил возвращение в Ред Булл.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо
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