Риккардо: Наш спорт зависит о того, что нужно оказаться в правильном месте
Пилот команды Даниэль Риккардо отметил сложность выбора команды для продолжения карьеры.
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“Расстраивает, что наш спорт во многом зависит о того, что нужно оказаться в правильном месте и в нужное время.
Без сомнений, это весьма захватывающая вещь - позиционировать себя с лучшей командой в тот момент, когда происходят изменения в правилах. Поэтому приходится задаваться вопросами. В той ли вы команде прямо сейчас или что-то упустили? Можно ли рассчитывать на прогресс?
Это очень похоже на игру в шахматы. Не поймите меня неправильно, я хотел бы, чтобы это было равная игра черных и белых фигур, и у всех были реальные возможности. Но в автоспорте это работает не так. Хотя я уверен, что лучшие пилоты всегда найдут способ сделать правильный выбор и подняться на вершину, когда придет время“, - цитирует Риккардо The Race.
Ранее Риккардо не исключил возвращение в Ред Булл.
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