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Алонсо рассказал о своем лучшем напарнике в Формуле-1

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Испанец вспомнил свои выступления за Рено.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал, кого из его напарников он считает лучшим.

“Думаю, лучшее время у меня было с Джанкарло Физикеллой. Тогда я завеваал с Рено два титула, атмосфера в команде была фантастической. Джанкарло - прекрасный парень, и мне нравится Италия. Это были два очень удачных сезона. Хотя признаюсь, когда ты выигрываешь чемпионаты, все вокруг кажется проще.

Также я могу отметить Дженсона Баттона в Макларене, Ярно Трулли и всех напарников по Тойоте, с которыми мы отлично проводили время“, - отметил испанец во время прямого эфира в Instagram.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо может вернуться в Феррари.

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Теги: Формула-1, Фернандо Алонсо
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