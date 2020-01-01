Алонсо рассказал о своем лучшем напарнике в Формуле-1

Испанец вспомнил свои выступления за Рено.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал, кого из его напарников он считает лучшим.

“Думаю, лучшее время у меня было с Джанкарло Физикеллой. Тогда я завеваал с Рено два титула, атмосфера в команде была фантастической. Джанкарло - прекрасный парень, и мне нравится Италия. Это были два очень удачных сезона. Хотя признаюсь, когда ты выигрываешь чемпионаты, все вокруг кажется проще.

Также я могу отметить Дженсона Баттона в Макларене, Ярно Трулли и всех напарников по Тойоте, с которыми мы отлично проводили время“, - отметил испанец во время прямого эфира в Instagram.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо может вернуться в Феррари.