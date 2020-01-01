Хэмилтон: Я думал покинуть Формулу-1

Британец хотел себе сделать годичный перерыв.

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что хотел прекратить выступления на год в лиге, чтобы отдохнуть.

“Мне нравится проводить время с самим собой - думаю, это важно для каждого человека. Я трудоголик, и когда нахожу свой ритм, то постоянно занимаюсь то одним, то другим. За последние пять лет у меня были мысли о том, чтобы один год отдохнуть, это было бы хорошо для тела и для разума.

Но я понимаю, что уйти нельзя. Я не думаю, что это пойдет на пользу атлету на таком уровне. Технологии развиваются очень быстро, нужно следить за развитием болидов, поэтому год отдыха - не вариант.

Сейчас у нас есть возможность сделать паузу, и я ей наслаждаюсь. Я чувствую себя свежее и здоровее, чем когда-либо. В такое время можно поработать над своими слабыми сторонами“, - приводит слова Хэмилтона Motorsport.com.

Ранее сообщалось, что президент Ассоциации гонщиков Гран-при призвал начать сезон в Австрии.