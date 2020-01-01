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Президент Ассоциации гонщиков Гран-при: Формула-1 сможет начать сезон в Австрии

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Алекc Вурц отметил, что организаторы делают все возможное, чтобы этап состоялся.
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Getty Images

Президент Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц выразил надежду, что сезон Формулы-1 возобновится в Австрии.

Организаторы стараются изо всех сил. Пилотов обнадежили. Делаются правильные шаги. Уверен, Формула-1 сможет начать сезон в Австрии в июле, если не вмешаются дополнительные обстоятельства.

На данный момент речь идет не только о сохранении жизни и здоровья пилотов и зрителей во время гонки, но и обо всем протоколе безопасности. Идея создания закрытой системы на автодроме просто впечатляющая.

Все может измениться очень быстро, потому что в Формуле-1 много представителей разных стран. Если в итоге на карантине окажется половина паддока, это может осложнить проведение гонки в июле“, - цитирует Вурца The Guardian

Напомним, первый этап сезона-2020 планирует провести с 3 по 5 июля.

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Теги: Формула-1, Александер Вурц, Гран-при Австрии
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