Президент Ассоциации гонщиков Гран-при: Формула-1 сможет начать сезон в Австрии

Алекc Вурц отметил, что организаторы делают все возможное, чтобы этап состоялся.

Президент Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц выразил надежду, что сезон Формулы-1 возобновится в Австрии.

Организаторы стараются изо всех сил. Пилотов обнадежили. Делаются правильные шаги. Уверен, Формула-1 сможет начать сезон в Австрии в июле, если не вмешаются дополнительные обстоятельства.

На данный момент речь идет не только о сохранении жизни и здоровья пилотов и зрителей во время гонки, но и обо всем протоколе безопасности. Идея создания закрытой системы на автодроме просто впечатляющая.

Все может измениться очень быстро, потому что в Формуле-1 много представителей разных стран. Если в итоге на карантине окажется половина паддока, это может осложнить проведение гонки в июле“, - цитирует Вурца The Guardian.

Напомним, первый этап сезона-2020 планирует провести с 3 по 5 июля.