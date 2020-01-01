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Хаккинен: Будущее Феттеля завити от его мотивации

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Финн считает, что гонщик Феррари может еще долго продолжать карьеру.
Мика Хаккинен
Мика Хаккинен
Getty Images

Экс-пилот Формулы-1 Мика Хаккинен поделился своим мнением о будущем гонщика Феррари Себастьяна Феттеля.

“Думаю, что будущее Себастьяна зависит только от его личной мотивации. В его возрасте он может продолжать гоняться много лет. Поэтому если Феттель захочет выступать и после этого сезона, то станет отличным дополнением для любой команды“, - цитирует Хаккинена GrandPX.news

Ранее Феттель не исключил перехода в другую серию.

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Теги: Формула-1, Мика Хаккинен, Себастьян Феттель
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