Хаккинен: Будущее Феттеля завити от его мотивации

Финн считает, что гонщик Феррари может еще долго продолжать карьеру.

Экс-пилот Формулы-1 Мика Хаккинен поделился своим мнением о будущем гонщика Феррари Себастьяна Феттеля.

“Думаю, что будущее Себастьяна зависит только от его личной мотивации. В его возрасте он может продолжать гоняться много лет. Поэтому если Феттель захочет выступать и после этого сезона, то станет отличным дополнением для любой команды“, - цитирует Хаккинена GrandPX.news.

Ранее Феттель не исключил перехода в другую серию.