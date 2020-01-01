Прост: Мы по-прежнему не знаем, какая из топ-команд лучшая на данный момент

Легендарный француз не смог выделить фаворита.

Советник Рено Ален Прост назвал фаворита сезона-2020.

“Мы по-прежнему не знаем, какая из топ-команд лучшая. На тестах в Барселоне мы видели странные вещи. Возможно, в Австрии нас будут ждать сюрпризы. Думаю, Ред Булл будет очень конкурентоспособным на домашней трассе.

Что касается Рено, то мы говорим о борьбе в середине пелотона, и мы оптимистичны. Опасения вызывает Рейсинг Пойнт. Их болиды были очень конкурентоспособными в Барселоне. Как вы знаете, мы не можем внести серьезные изменения в машины“, - цитирует Проста Nextgen-Auto.

Ранее Прост признался, что Рено будет непросто удержать Даниэля Риккардо.