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Прост: Мы по-прежнему не знаем, какая из топ-команд лучшая на данный момент

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Легендарный француз не смог выделить фаворита.
Ален Прост
Ален Прост
Getty Images

Советник Рено Ален Прост назвал фаворита сезона-2020. 

“Мы по-прежнему не знаем, какая из топ-команд лучшая. На тестах в Барселоне мы видели странные вещи. Возможно, в Австрии нас будут ждать сюрпризы. Думаю, Ред Булл будет очень конкурентоспособным на домашней трассе.

Что касается Рено, то мы говорим о борьбе в середине пелотона, и мы оптимистичны. Опасения вызывает Рейсинг Пойнт. Их болиды были очень конкурентоспособными в Барселоне. Как вы знаете, мы не можем внести серьезные изменения в машины“, - цитирует Проста Nextgen-Auto.

Ранее Прост признался, что Рено будет непросто удержать Даниэля Риккардо.

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Теги: Формула-1, Ален Прост, Ред Булл, Мерседес
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