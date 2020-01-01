Руководитель Ред Булл: После возобновления сезона мы увидим много аварий
Кристиан Хорнер отметил продолжительность периода без гонок.
Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер считает, что гонщиком будет непросто после возобновления сезона.
“Думаю, для пилотов это самый длинный период без гонок. В каком-то смысле это может пойти на пользу зрелищности.
Пилоты прилично “заржавели“, поэтому если мы все-таки возобновим сезон в июле, то зрители смогут увидеть много аварий“, - цитирует Хорнера The Guardian.
Ранее сообщалось, что сезон должен стартовать этапом в Австрии.
Полная версия правил