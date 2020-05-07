Звезда Манчестер Сити представит Ред Булл в виртуальном Гран-при Испании

Серхио Агуэро попробует себя в новом амплуа.

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро выступит в виртуальном Гран-при Испании. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Отметим, что аргентинский футболист представит Ред Булл вместе с гонщиком Алексом Албоном.

В гонке также примут участие полузащитник Барселоны Артур (Хаас) и голкипер Реала Тибо Куртуа (Альфа Ромео).

Виртуальный Гран-при Испании состоится в воскресенье,10 мая, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран-при Китая.