Звезда Манчестер Сити представит Ред Булл в виртуальном Гран-при Испании

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро выступит в виртуальном Гран-при Испании. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Aguerooooo! 🙌@aguerosergiokun will be charging up front for @redbullracing in this Sunday's #VirtualGP#RaceAtHome pic.twitter.com/RA7RpszBfw