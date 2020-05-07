Звезда Манчестер Сити представит Ред Булл в виртуальном Гран-при Испании
Серхио Агуэро попробует себя в новом амплуа.
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро выступит в виртуальном Гран-при Испании. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.
Aguerooooo! 🙌@aguerosergiokun will be charging up front for @redbullracing in this Sunday's #VirtualGP#RaceAtHome pic.twitter.com/RA7RpszBfw— Formula 1 (@F1) May 7, 2020
Отметим, что аргентинский футболист представит Ред Булл вместе с гонщиком Алексом Албоном.
В гонке также примут участие полузащитник Барселоны Артур (Хаас) и голкипер Реала Тибо Куртуа (Альфа Ромео).
Виртуальный Гран-при Испании состоится в воскресенье,10 мая, в 20:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран-при Китая.
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