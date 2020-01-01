Формула-1 не будет отменять Гран-при в случае заражения коронавирусом в паддоке

Этап в Австралии не состоялся из-за позитивного теста на COVID-19 у сотрудника команды Макларен.

Президент медицинской комиссии FIA профессор Жерар Сейян заверил, что ситуация, когда из-за выявленного зараженного коронавирусом отменят Гран-при, больше не повторится.

“Ситуация изменилась. Мы обеспечены молниеносно действующими тестами и сможем изолировать и быстро тестировать людей, которые были в контакте с больным. Гран-при не отменят. Это то же самое, если бы полностью закрывали метро, после того как там проехался один больной.

В Австрии другая ситуация. Страна справляется с кризисом, который прошел относительно нормально. Там все будет безопасно“, - цитирует Сейяна L'Equipe.

Напомним, из-за позитивного теста на COVID-19 у сотрудника Макларена за несколько часов до старта отменили Гран-при Австралии.

Ранее сообщалось, что сезон должен стартовать этапом в Австрии.