Экклстоун: Формула-1 стала слишком безопасной, у нас больше нет хождения по лезвию ножа
Бывший функционер не хочет видеть серьезных аварий.
Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает современную Формулу-1 слишком безопасной.
“Формула-1 стала слишком безопасной. По сравнению с тем, какой она была в прошлом, Ф-1 стала очень безопасной.
Хочу прояснить, что я не хочу видеть серьезные аварии или травмы гонщиков. Но мы потеряли некоторое напряжение, у нас больше нет момента хождения по лезвию ножа“, - цитирует Экклстоуна Motorsport-Total.
Ранее Берни Экклстоун признался, что в Формуле-1 не работает демократия.
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