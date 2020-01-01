Переключиться на мобильную версию

Экклстоун: Формула-1 стала слишком безопасной, у нас больше нет хождения по лезвию ножа

Комментариев: 0
Бывший функционер не хочет видеть серьезных аварий.
Берни Экклстоун
Берни Экклстоун
Getty Images

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает современную Формулу-1 слишком безопасной.

“Формула-1 стала слишком безопасной. По сравнению с тем, какой она была в прошлом, Ф-1 стала очень безопасной.

Хочу прояснить, что я не хочу видеть серьезные аварии или травмы гонщиков. Но мы потеряли некоторое напряжение, у нас больше нет момента хождения по лезвию ножа“, - цитирует Экклстоуна Motorsport-Total.

Ранее Берни Экклстоун признался, что в Формуле-1 не работает демократия.

Поделись:
Теги: Формула-1, Берни Экклстоун
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь