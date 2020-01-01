Экклстоун: Формула-1 стала слишком безопасной, у нас больше нет хождения по лезвию ножа

Бывший функционер не хочет видеть серьезных аварий.

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает современную Формулу-1 слишком безопасной.

“Формула-1 стала слишком безопасной. По сравнению с тем, какой она была в прошлом, Ф-1 стала очень безопасной.

Хочу прояснить, что я не хочу видеть серьезные аварии или травмы гонщиков. Но мы потеряли некоторое напряжение, у нас больше нет момента хождения по лезвию ножа“, - цитирует Экклстоуна Motorsport-Total.

Ранее Берни Экклстоун признался, что в Формуле-1 не работает демократия.