Не Шумахер: Масса назвал своего самого сильного напарника

Бразилец выделил выступления Фернандо Алонсо.

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса вспомнил времена, когда его напарником по команде был Фернандо Алонсо.

“Самым сильным моим напарником был Фернандо Алонсо. Я не хочу принижать Михаэля, но Алонсо, без сомнения, был столь же талантливым и быстрым. Когда я пришел в Феррари, у Шумахера уже была власть в команде, и я считал его старшим братом.

Работа с Алонсо была похожей, но он сумел все вывернуть в свою пользу. Во время нашей первой совместной гонки в Австралии шел дождь, мы были на третьем и четвертом местах. Команда попросила меня его пропустить. Я отказался, потому что в этом не было смысла, но это был психологический удар. Потом он просто пытался сломить меня ментально, чтобы я делал то, что он хочет.

Я сильно страдал в роли напарника Алонсо. Я хорошо с ним ладил, но он получал в команде все за моей спиной, потому что он всегда добивался своего. Мне пришлось много работать над этим в моей борьбе с Алонсо“, - цитирует Массу GPBlog.

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