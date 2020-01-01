Бывший гонщик Формулы-1: На трассе Шумахер проявлял беспринципность и невероятную агрессию

Ник Хайдфельд поделился мнением о своем соотечественнике.

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд высказался о семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере.

“В повседневной жизни Михаэль запомнился мне прекрасным парнем, заботящемся о семье. Но на трассе это был совершенно другим человеком. Он проявлял беспринципность, невероятную агрессию и иногда был нечестным. Порой он делал глупые и неприемлемые вещи“, - цитирует Хайдфельда Speedweek.

Ранее Ник Хайдфельд высказался о бывшем напарнике Кими Райкконене.