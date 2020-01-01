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Бывший гонщик Формулы-1: На трассе Шумахер проявлял беспринципность и невероятную агрессию

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Ник Хайдфельд поделился мнением о своем соотечественнике.
Михаэль Шумахер и Ник Хайдфельд
Михаэль Шумахер и Ник Хайдфельд
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд высказался о семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере.

“В повседневной жизни Михаэль запомнился мне прекрасным парнем, заботящемся о семье. Но на трассе это был совершенно другим человеком. Он проявлял беспринципность, невероятную агрессию и иногда был нечестным. Порой он делал глупые и неприемлемые вещи“, - цитирует Хайдфельда Speedweek

Ранее Ник Хайдфельд высказался о бывшем напарнике Кими Райкконене.

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Теги: Формула-1, Ник Хайдфельд, Михаэль Шумахер
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