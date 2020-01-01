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Хэмилтон: Никто не сможет стать пилотом Формулы-1, полагаясь лишь на талант

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Британец отметил, что нужно всегда оставаться в форме.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Льюис Хэмилтон рассказал, как можно добиться успеха в Формуле-1.

“Никто не сможет стать пилотом Формулы-1, полагаясь только на талант. На протяжении сезона нужно всегда оставаться в форме, постоянно тренироваться, ведь я должен уметь контролировать машину, которая тяжелее меня в восемь раз.

Кроме того, я должен хорошо спать, соблюдать диету. Все это очень важно“, - цитирует британца GPblog.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон является самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон
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