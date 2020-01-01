Стал известен предварительный календарь сезона Формулы-1

Всего запланировано 17 гонок.

Руководство Формулы-1 ранее сообщило о том, что планирует начать сезон в июне.

По информации Bild, они получили предварительный календарь, в котором обозначены места, где будут проходить гонки.

Планируется, что сезон начнется в Австрии, а завершении сезона будет в Абу-Даби. Всего запланировано 17 гонок в 14 странах. Таким образом, в Австрии, Великобритании и Венгрии состоится две гонки.

1-2. Гран-при Австрии – 5 и 12 июля

3-4. Гран-при Великобритании – 26 июля и 2 августа

5-6. Гран-при Венгрии – 16 и 23 августа

7. Гран-при Азербайджана – 6 сентября

8. Гран-при Сингапура – 20 сентября

9. Гран-при России – 27 сентября

10. Гран-при Китая – 4 октября

11. Гран-при Японии – 11 октября

12. Гран-при США – 25 октября

13. Гран-при Мехико – 1 ноября

14. Гран-при Бразилии – 8 ноября

15. Гран-при Вьетнама – 22 ноября

16. Гран-при Бахрейна – 6 декабря

17. Гран-при Абу-Даби – 13 декабря

Напомним, что из-за коронавируса были отменены или перенесены 10 этапов Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Леклер стал победителем виртуального Гран-при Китая.