Стал известен предварительный календарь сезона Формулы-1
Руководство Формулы-1 ранее сообщило о том, что планирует начать сезон в июне.
По информации Bild, они получили предварительный календарь, в котором обозначены места, где будут проходить гонки.
Планируется, что сезон начнется в Австрии, а завершении сезона будет в Абу-Даби. Всего запланировано 17 гонок в 14 странах. Таким образом, в Австрии, Великобритании и Венгрии состоится две гонки.
1-2. Гран-при Австрии – 5 и 12 июля
3-4. Гран-при Великобритании – 26 июля и 2 августа
5-6. Гран-при Венгрии – 16 и 23 августа
7. Гран-при Азербайджана – 6 сентября
8. Гран-при Сингапура – 20 сентября
9. Гран-при России – 27 сентября
10. Гран-при Китая – 4 октября
11. Гран-при Японии – 11 октября
12. Гран-при США – 25 октября
13. Гран-при Мехико – 1 ноября
14. Гран-при Бразилии – 8 ноября
15. Гран-при Вьетнама – 22 ноября
16. Гран-при Бахрейна – 6 декабря
17. Гран-при Абу-Даби – 13 декабря
Напомним, что из-за коронавируса были отменены или перенесены 10 этапов Формулы-1.
Ранее сообщалось, что Леклер стал победителем виртуального Гран-при Китая.
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