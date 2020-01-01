Гран-при Великобритании пройдет без зрителей

Болельщики не смогут посетить гонку в Сильверстоуне.

Управляющий директор Гран-при Великобритании Стюарт Прингл заявил, что этап пройдет без зрителей.

“Я с большим разочарованием вынужден сообщить, что в этом году мы не сможем провести Гран-при Великобритании с болельщиками на трибунах. Мы оттягивали это решение, но очевидно, что в текущих обстоятельствах, учитывая предпринятые правительством меры, гонка со зрителями абсолютно исключена.

Обязательства по защите здоровья и безопасности всех, кто участвует в подготовке и проведении соревнований, оставляют нам только такой вариант.

Мы поддерживаем Формулу-1 в ее стремлении найти альтернативные варианты проведения сезона-2020. Сейчас мы прорабатываем сценарий организации гонки без зрителей.

Возможно, вас немного утешит, что событие будет транслироваться в прямом эфире“, - цитирует функционера официальный сайт Формулы-1.

Ранее сообщалось, что трасса в Сильверстоуне может принять две гонки подряд.