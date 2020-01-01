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Руководство Формулы-1 сообщило, когда планирует начать сезон

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Планируется провести 15-18 гонок в сезоне.
Формула-1
Формула-1
www.formula1.com

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, когда организация планирует начать сезон.

“Мы планируем начать сезон в Европе в июле, августе и начале сентября, при этом первый этап должен будет пройти в Австрии с 3 по 5 июля. В сентябре, октябре и ноябре Формула-1 будет проводить гонки в Европе, Азии и Америке, а в декабре мы завершим сезон в Бахрейне и Абу-Даби. В итоге планируется провести 15-18 гонок.

Мы опубликуем календарь сезона, как только появится возможность. Первые гонки, скорее всего, пройдут без зрителей, но мы надеемся, что в дальнейшем они смогут посещать этапы.

Мы должны будем решить множество проблем, связанных с действиями, которые должны будут предпринять команды и наши партнеры для того, чтобы работать в каждой стране. Здоровье и безопасность всех участников гонок останется приоритетом. Мы сможем двигаться вперед только в том случае, если предпримем все меры для того, чтобы избежать рисков и проблем“, - приводит слова Кэри официальный сайт Формулы-1.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса были отменены или отложены десять этапов Формулы-1. Сегодня, 27 апреля, стало известно, что Гран-при Франции отменен.

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Теги: Формула-1, Чейз Кэри
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