Гран-при Франции отменен

Начало сезона откладывается на еще одну неделю.

Руководство Формулы-1 официально объявило о том, что Гран-при во Франции не состоится из-за пандемии коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Гонка в Ле-Кастелле была назначена на 28 июня, но ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о постановление, которое запрещает проведение массовых мероприятий как минимум до середины июля.

Напомним, что до этого из-за пандемии были отменены или отложены девять стартовых Гран-при 2020 года. Таким образом, на данный момент первой гонкой сезона числится этап в Австрии, который должен начаться 5 июля.

Ранее сообщалось, что Гран-при Азербайджана планируют провести со зрителями.