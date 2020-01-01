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Гран-при Франции отменен

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Начало сезона откладывается на еще одну неделю.
Гран-при Франции не состоится
Гран-при Франции не состоится
www.formula1.com

Руководство Формулы-1 официально объявило о том, что Гран-при во Франции не состоится из-за пандемии коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Гонка в Ле-Кастелле была назначена на 28 июня, но ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о постановление, которое запрещает проведение массовых мероприятий как минимум до середины июля.

Напомним, что до этого из-за пандемии были отменены или отложены девять стартовых Гран-при 2020 года. Таким образом, на данный момент первой гонкой сезона числится этап в Австрии, который должен начаться 5 июля.

Ранее сообщалось, что Гран-при Азербайджана планируют провести со зрителями.

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Теги: Гран-при Франции, Формула-1, коронавирус
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