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Окон: Мне пойдет на пользу, что рядом будет такой классный пилот, как Риккардо

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Француз считает, что его ждет хорошая битва со своим напарником.
Эстебан Окон
Эстебан Окон
Getty Images

Пилот команды Эстебан Окон высказался о соперничестве с напарником Даниэлем Риккардо.

“Рад, что предстоит встретиться с таким вызовом. Сложно ли будет с Риккардо? Мы должны работать на благо команды, тем более теперь, когда стало понятно, что гонок будет меньше и каждое очко будет на счету.

Меня ждут хорошие битвы с Даниэлем. Мне пойдет на пользу, что рядом будет такой классный пилот. Командная энергия будет только лучше. Кроме того, у меня появилась мотивация работать упорнее, ведь хочется доказать, что способен опередить Даниэля.

Мечта на 2020 год? Скорее, это цель - хочу попасть на подиум. Такого же результата хочет добиться и Риккардо, и вся команда“, - цитирует Окона Nextgen-Auto.

Напомним, сезон-2020 станет первым для Окона в составе Рено.

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Теги: Формула-1, Эстебан Окон, Даниэль Риккардо
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