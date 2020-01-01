Окон: Мне пойдет на пользу, что рядом будет такой классный пилот, как Риккардо

Француз считает, что его ждет хорошая битва со своим напарником.

Пилот команды Эстебан Окон высказался о соперничестве с напарником Даниэлем Риккардо.

“Рад, что предстоит встретиться с таким вызовом. Сложно ли будет с Риккардо? Мы должны работать на благо команды, тем более теперь, когда стало понятно, что гонок будет меньше и каждое очко будет на счету.

Меня ждут хорошие битвы с Даниэлем. Мне пойдет на пользу, что рядом будет такой классный пилот. Командная энергия будет только лучше. Кроме того, у меня появилась мотивация работать упорнее, ведь хочется доказать, что способен опередить Даниэля.

Мечта на 2020 год? Скорее, это цель - хочу попасть на подиум. Такого же результата хочет добиться и Риккардо, и вся команда“, - цитирует Окона Nextgen-Auto.

Напомним, сезон-2020 станет первым для Окона в составе Рено.