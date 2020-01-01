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Бывший пилот Формулы-1 - о Райкконене: Будь он ленивым идиотом, не стал бы чемпионом мира

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Ник Хайдфельд отметил, что финн всегда упорно работает.
Ник Хайдфельд
Ник Хайдфельд
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд высказался о бывшем напарнике Кими Райкконене.

“Будь он ленивым идиотом, не стал бы чемпионом мира. Человек, которому на все плевать, не смог бы выиграть титул. Когда он проигрывает напарнику по команде, он просто впадает в бешенство. В таком случае никогда не кажется, что ему плевать.

У него страсть к соперничеству, и он всегда упорно работает. У нас с ним не было проблем, мы прекрасно ладили. Конечно, я был разочарован, когда в Макларене выбрали Кими, а не меня, но они не прогадали, он стал чемпионом мира, пусть и не с ними.

Я же знал, что впереди меня еще ждут шансы. Хотя возможности побороться за титул у меня не было“, - заявил Хайдфельд в подкасте F1 Beyond The Grid.

Напомним, Кими Райкконен завоевал титул в 2007 году в составе Феррари.

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Теги: Формула-1, Кими Райкконен, Ник Хайдфельд
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