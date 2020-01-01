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Грожан: Алонсо и Райкконен похожи

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Француз признался, что многому научился у более именитых коллег.
Ромен Грожен
Ромен Грожен
Getty Images

Пилот команды Хаас Ромен Грожан сравнил своих бывших напарников Фернандо Алонсо и Кими Райкконена.

“Мне сложно их сравнить. Я начинал свои выступления вместе с Фернандо Алонсо, затем выступал вместе с Кими Райкконеном, а потом уже начал работать с Кевином Магнуссеном.

Я многому научился и у Фернандо, и у Кими, но к моему удивлению, это были почти одни и те же вещи. Многие думают, что они разные. Но их отношение к работе похоже.

В ходе свободных практик им совершенно все равно, какое они показывают время и какая у них скорость. Мне же, как молодому гонщику, хотелось показывать максимум всегда. Они же готовились к гонке и с опытом и понимали, что в день гонки условия на трассе могут быть другими“, - цитирует Грожана официальный сайт Формулы-1. 

Ранее Ромен Грожан признался, что об отмене Гран-при Австралии узнал от Себастьяна Феттеля.

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Теги: Формула-1, Ромен Грожан, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо
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