Леклер: Иногда Ферстаппен пилотирует на пределе, у Хэмилтона другой стиль

В борьбе монегаск больше доверяет Льюису Хэмилтону.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер сравнил шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена.

“Если речь идет об уверенности в том, что я финиширую в гонке, то я больше доверяю Льюису Хэмилтону. Но если мы говорим о плотности борьбы, то здесь я выберу Макса Ферстаппена. Он оставляет очень мало пространства, но за такие сражения мы и любим наш спорт. Иногда он пилотирует на пределе, но я получаю от этого удовольствие.

Что касается Льюиса, то у него другой стиль. Он очень умный, и я многому учусь, когда веду борьбу с ним. Он знает, что будет делать его соперник, и это делает его таким сильным гонщиком. Он не очень агрессивен, всегда соблюдает правила, но прекрасно оценивает вашу тактику“, - цитирует Леклера Sky Sports.

Ранее Шарль Леклер заявил, что он будет рад видеть Льюиса Хэмилтона своим напарником в Феррари.