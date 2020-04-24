Гран-при Азербайджана планируют провести со зрителями

Карантинные меры могут отменить уже в июне.

Организаторы Гран-при Азербайджана в Формуле-1 не рассматривают возможность проведения этапа при пустых трибунах. Об этом сообщает Sputnik.

По информации издания, операционная компания Baku Сity Сircuit надеется узнать дату проведения этапа не позднее начала июля. Организаторы рассчитывают на что, что до конца июня в Баку будут условия, при которых город сможет принять участников и болельщиков Формулы-1.

“Принимая во внимание климатические условия в регионе, BCC и Формула-1 согласились, что бакинский этап чемпионата желательно провести до середины октября“, - отметили в организации.

Напомним, что Гран-при Азербайджана, запланированный на 5-7 июня, перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2020 может не состояться ни одной гонки.