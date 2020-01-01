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Леклер: Не думаю, что Ферстаппен боится соперничать со мной в виртуальных гонках

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Монегаску важно побеждать даже не на реальном автодроме.
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Феррари Шарль Леклер прокомментировал отсутствие гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена на виртуальных турнирах.

“Я не знаю, почему он не участвует в официальных виртуальных гонках Формулы-1. Не могу отвечать за него. Но не думаю, что он боится соперничать со мной. Будет здорово соперничать с ним, уверен, болельщики тоже будут рады.

Что касается отношения к виртуальным Гран-при, то все хотят побеждать. Даже когда ты участвуешь в виртуальных гонках, ты не хочешь быть вторым. Вместе с тем, если ты финишируешь последним, это ни в коей мере не будет свидетельствовать о том, что ты слабый пилот в реальных гонках“, - цитирует Леклера GPblog

Напомним, ранее Леклер стал победителем виртуального Гран-при Китая.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен
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