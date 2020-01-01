Леклер: Не думаю, что Ферстаппен боится соперничать со мной в виртуальных гонках

Монегаску важно побеждать даже не на реальном автодроме.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер прокомментировал отсутствие гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена на виртуальных турнирах.

“Я не знаю, почему он не участвует в официальных виртуальных гонках Формулы-1. Не могу отвечать за него. Но не думаю, что он боится соперничать со мной. Будет здорово соперничать с ним, уверен, болельщики тоже будут рады.

Что касается отношения к виртуальным Гран-при, то все хотят побеждать. Даже когда ты участвуешь в виртуальных гонках, ты не хочешь быть вторым. Вместе с тем, если ты финишируешь последним, это ни в коей мере не будет свидетельствовать о том, что ты слабый пилот в реальных гонках“, - цитирует Леклера GPblog.

Напомним, ранее Леклер стал победителем виртуального Гран-при Китая.