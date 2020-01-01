В 2020 году в Формуле-1 может не состояться ни одной гонки
Руководство "Королевских гонок" не исключает такого варианта.
Руководство Формулы-1 не исключает, что из-за пандемии коронавируса в текущем сезоне может не состояться ни одной гонки.
“Нынешняя ситуация - вызов для нас. Мы рассматриваем различные варианты. Может пройти от 15 до 18 гонок, а может и вовсе не быть ни одного этапа Гран-при.
Также существует возможность проведения Гран-при без зрителей, в присутствии лишь гоночных команд“, - цитирует Grandpx.news главу компании Liberty Media Грега Маффея.
Ранее сообщалось, что Гран-при Австрии может принять две гонки.
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