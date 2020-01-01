В Австрии могут провести два Гран-при

Трасса в Шпильберге готова принять две гонки.

Формула-1 может провести два Гран-при в Австрии. Об этом рассказал советник Хельмут Марко в интервью Motorsport-Total.

По его словам, гонки запланированы на 5 и 12 июля. Проведению стартов может помешать только вторая волна коронавируса в стране.

Отмечается, что работники Ред Булл и близлежащих гостиниц уже прошли медицинские тесты. Что касается представителей команд, то их допустят в Австрию с предварительно полученными справками о состоянии здоровья.

Ожидается, что на автодром не допустят зрителей и журналистов.

Есть большая вероятность того, что этапы в Австрии откроют сезон Формулы-1, хотя на данный момент первым в календаре остается Гран-при Франции, который запланирован на 26-28 июня.

Ранее сообщалось, что трасса в Сильверстоуне (Великобритания) также может принять две гонки.