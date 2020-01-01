Переключиться на мобильную версию

В Австрии могут провести два Гран-при

Комментариев: 0
Трасса в Шпильберге готова принять две гонки.
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Getty Images

Формула-1 может провести два Гран-при в Австрии. Об этом рассказал советник Хельмут Марко в интервью Motorsport-Total.

По его словам, гонки запланированы на 5 и 12 июля. Проведению стартов может помешать только вторая волна коронавируса в стране.

Отмечается, что работники Ред Булл и близлежащих гостиниц уже прошли медицинские тесты. Что касается представителей команд, то их допустят в Австрию с предварительно полученными справками о состоянии здоровья.

Ожидается, что на автодром не допустят зрителей и журналистов.

Есть большая вероятность того, что этапы в Австрии откроют сезон Формулы-1, хотя на данный момент первым в календаре остается Гран-при Франции, который запланирован на 26-28 июня.

Ранее сообщалось, что трасса в Сильверстоуне (Великобритания) также может принять две гонки.

Поделись:
Теги: Формула-1, Гран-при Австрии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь