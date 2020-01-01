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Леклер: Буду счастлив, если Феттель останется в команде

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Монегаск отметил, что у него всегда были хорошие отношения с напарником.
Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Шарль Леклер прокомментировал слухи о том, что Себастьян Феттель может покинуть команду.

“Я очень счастлив работать с Себом. Взаимоотношения были хорошими, хоть у нас иногда и возникали проблемы на трассе. Например, в Бразилии. У нас всегда были хорошие взаимоотношения, хоть со стороны этого, наверное, не видно.

Я буду уважать любое решение команды, кого бы она ни выбрала мне в напарники.

Моя работа - адаптироваться к работе с партнером по команде. Я буду готов работать с любым, но также буду счастлив, если Себ останется“, - цитирует Леклера Planet F1.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо может вернуться в Феррари.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари, Себастьян Феттель
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