Леклер: Буду счастлив, если Феттель останется в команде

Монегаск отметил, что у него всегда были хорошие отношения с напарником.

Пилот команды Шарль Леклер прокомментировал слухи о том, что Себастьян Феттель может покинуть команду.

“Я очень счастлив работать с Себом. Взаимоотношения были хорошими, хоть у нас иногда и возникали проблемы на трассе. Например, в Бразилии. У нас всегда были хорошие взаимоотношения, хоть со стороны этого, наверное, не видно.

Я буду уважать любое решение команды, кого бы она ни выбрала мне в напарники.

Моя работа - адаптироваться к работе с партнером по команде. Я буду готов работать с любым, но также буду счастлив, если Себ останется“, - цитирует Леклера Planet F1.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо может вернуться в Феррари.