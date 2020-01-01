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Директор трассы в Зандворте: Провести Гран-при Нидерландов в этом году будет невозможно

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Ян Ламмерс не верит в то, что этап получится провести.
Ян Ламмерс
Ян Ламмерс
Getty Images

Директор трассы в Зандворте (Нидерланды) Ян Ламмерс оценил перспективы проведения Гран-при в 2020 году.

“Нужно подождать, посмотрим, какие у нас будут варианты. Но мне кажется, что провести этап Формулы-1 в Нидерландах в 2020 году будет невозможно. Такая сложилась ситуация.

В любом случае я уважаю мнение и оценку экспертов. Руководству Формулы-1 и ФИА приходится выполнять практически нерешаемую задачу по составлению календаря на это год“, - цитирует Ламмерса De Telegraaf.

Напомним, в Нидерландах запретили все спортивные мероприятия до 1 сентября.

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Теги: Формула-1, Гран-при Нидерландов
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