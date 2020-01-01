Испанец готов заменить Себастьяна Феттеля.

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо может вернуться в Феррари. Об этом сообщает GPBlog со ссылкой на F1 Insider.

По информации издания, испанец хочет заменить в команде Себастьяна Феттеля, который все еще не договорился о продлении контракта. Ранее немец отклонил предложение Феррари подписать новое соглашение на один год с сокращением зарплаты.

Напомним, Алонсо выступал за Феррари с 2010 по 2014 год.