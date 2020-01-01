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Алонсо может вернуться в Феррари

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Испанец готов заменить Себастьяна Феттеля.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо может вернуться в Феррари. Об этом сообщает GPBlog со ссылкой на F1 Insider.

По информации издания, испанец хочет заменить в команде Себастьяна Феттеля, который все еще не договорился о продлении контракта. Ранее немец отклонил предложение Феррари подписать новое соглашение на один год с сокращением зарплаты.

Напомним, Алонсо выступал за Феррари с 2010 по 2014 год. 

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Теги: Формула-1, Феррари, Фернандо Алонсо
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