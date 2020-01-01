Кубица: Ферстаппен обязательно станет чемпионом мира

Поляк считает, что его коллега гораздо умнее, чем думают другие.

Бывший гонщик Уильямса Роберт Кубица высказался о пилоте Ред Булл Максе Ферстаппене.

“Макс очень силен во всех аспектах. Я не понимаю, почему ему дают такую оценку. Я не согласен с теми, кто говорит, что он пилотирует безрассудно.

Стоит ли сравнивать его с пилотами Феррари? Это то же самое, что сравнивать яблоки и груши. В этом нет никакого смысла, ведь у каждого гонщика свое прошлое, опыт и знания.

Тем не менее Ферстаппен - гораздо более умный пилот, чем думают многие. И он обязательно станет чемпионом мира“, - цитирует Кубицу GPBlog со ссылкой на Autosprint.

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что Феррари и Мерседес не так легко победить.