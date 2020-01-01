Трасса в Сильверстоуне может принять две гонки подряд

В Великобритании могут провести два старта.

Руководство автодрома в Сильверстоуне (Великобритания) подтвердило, что сможет принять два подряд гонки.

Читай также: Глава Ред Булл: Формуле-1 легче возобновить сезон, чем футболу

“К нам обращались из Формулы-1 с вопросом, можем ли мы организовать две гонки без болельщиков. Конечно, можем.

Мы открыты абсолютно ко всем вариантам“, - цитирует главу автодрома Стюарта Прингла Sky Sports.

Отметим, что в Великобритании находятся базы семи из десяти команд Формулы-1.