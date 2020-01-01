Трасса в Сильверстоуне может принять две гонки подряд
В Великобритании могут провести два старта.
Руководство автодрома в Сильверстоуне (Великобритания) подтвердило, что сможет принять два подряд гонки.
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“К нам обращались из Формулы-1 с вопросом, можем ли мы организовать две гонки без болельщиков. Конечно, можем.
Мы открыты абсолютно ко всем вариантам“, - цитирует главу автодрома Стюарта Прингла Sky Sports.
Отметим, что в Великобритании находятся базы семи из десяти команд Формулы-1.
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