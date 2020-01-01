Феттель - о возобновлении сезона: Нам не стоит торопиться

Немец считает, что проводить этапы без болельщиков нецелесообразно.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель высказался об отмене первых Гран-при сезона-2020 из-за вспышки COVID-19.

“Конечно, нужно оценивать ситуацию. С одной стороны, существует экономический аспект Формулы-1. Нужно, чтобы чемпионат продолжал жить, то же самое касается и команд.

А с другой стороны, нужно думать и об имидже спорта. Гонки без зрителей нецелесообразны. Я не думаю, что нам стоит торопиться. На мой взгляд, лучше ждать, чем проводить Гран-при без зрителей“, - цитирует Феттеля Auto Moto und Sport.

Ранее сообщалось, что европейские этапы Формулы-1 могут пройти без зрителей.