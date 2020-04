Леклер стал победителем виртуального Гран-при Китая

Пилот команды Феррари Шарль Леклер победил на виртуальном Гран-при Китая. На втором месте расположился гонщик Ред Булл Александер Албон. Третьим финишировал Стоффель Вандорн, но он получил штраф. В итоге тройку лучших замкнул Чжоу Гуаньюй.

So, @Charles_Leclerc is getting pretty good at taking back-to-back wins, huh? 😅



The moment he won his second #VirtualGP in China!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/E1pFlzCrjV