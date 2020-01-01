Хэмилтон прокомментировал слухи о переходе в Феррари

Британец отметил, что он выступает за самую лучшую команду в мире.

Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о том, что возможное продление контракта Себастьяна Феттеля ставит его мечту под угрозу.

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“Во-первых, у меня нет мечты о переходе в другую команду. Я уже нахожусь в команде своей мечты. Во-вторых, мне ничто не угрожает, потому что не собираюсь никуда переходить.

Нет, я работаю с людьми, которые помогали мне с самого первого дня. И у нас лучшая команда“, - цитирует британца EssentiallySports со ссылкой на его Instagram Stories.

Ранее Хэмилтон подтвердил факт переговоров с Феррари.