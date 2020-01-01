Риккардо: Возвращение в Ред Булл? Никогда не говори никогда

Австралиец уверен в своей форме.

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо не исключает своего возвращения в Ред Булл.

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“Стал бы я исключать возвращение в Ред Булл? Нет. Когда я рос, то усвоил урок, что никогда нельзя говорить никогда.

Если говорить о моей форме, то я уверен, что смогу добиваться тех же показателей, что и в прошлом“, - цитирует австралийца Sky Sports.

Напомним, Риккардо перешел в Рено из Ред Булл после сезона-2018.

