Риккардо: Возвращение в Ред Булл? Никогда не говори никогда
Австралиец уверен в своей форме.
Пилот команды Рено Даниэль Риккардо не исключает своего возвращения в Ред Булл.
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“Стал бы я исключать возвращение в Ред Булл? Нет. Когда я рос, то усвоил урок, что никогда нельзя говорить никогда.
Если говорить о моей форме, то я уверен, что смогу добиваться тех же показателей, что и в прошлом“, - цитирует австралийца Sky Sports.
Напомним, Риккардо перешел в Рено из Ред Булл после сезона-2018.
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