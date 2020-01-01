Европейские этапы Формулы-1 могут пройти без зрителей

Гонка в Великобритании может пройти в запланированное время.

Все европейские этапы Формулы-1 могут пройти при пустых трибунах, об этом сообщил исполнительный директор Макларена Зак Браун.

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“На данный момент еще нет окончательного решения, но Гран-при Великобритании должен состояться в запланированные даты. Важным замечанием остается то, что это состоится при пустых трибунах.

Существует большая вероятность того, что все европейские этапы пройдут в подобном формате“, - приводит слова Брауна ВВС.

Напомним, что Гран-при Великобритании запланировано на 19 июля 2020 года.

Отметим, что Гран-при Франции и Бельгии находятся под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что Формула-1 разорвала контракты с операторами гонок.