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Европейские этапы Формулы-1 могут пройти без зрителей

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Гонка в Великобритании может пройти в запланированное время.
Формула-1
Формула-1
Getty Images

Все европейские этапы Формулы-1 могут пройти при пустых трибунах, об этом сообщил исполнительный директор Макларена Зак Браун.

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“На данный момент еще нет окончательного решения, но Гран-при Великобритании должен состояться в запланированные даты. Важным замечанием остается то, что это состоится при пустых трибунах.

Существует большая вероятность того, что все европейские этапы пройдут в подобном формате“, - приводит слова Брауна ВВС.

Напомним, что Гран-при Великобритании запланировано на 19 июля 2020 года.

Отметим, что Гран-при Франции и Бельгии находятся под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что Формула-1 разорвала контракты с операторами гонок.

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Теги: Формула-1, коронавирус, Гран-при Великобритании
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