Европейские этапы Формулы-1 могут пройти без зрителей
Гонка в Великобритании может пройти в запланированное время.
Все европейские этапы Формулы-1 могут пройти при пустых трибунах, об этом сообщил исполнительный директор Макларена Зак Браун.
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“На данный момент еще нет окончательного решения, но Гран-при Великобритании должен состояться в запланированные даты. Важным замечанием остается то, что это состоится при пустых трибунах.
Существует большая вероятность того, что все европейские этапы пройдут в подобном формате“, - приводит слова Брауна ВВС.
Напомним, что Гран-при Великобритании запланировано на 19 июля 2020 года.
Отметим, что Гран-при Франции и Бельгии находятся под угрозой срыва.
Ранее сообщалось, что Формула-1 разорвала контракты с операторами гонок.
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