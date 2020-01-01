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Феттель: Не буду использовать сокращение зарплаты в качестве самопиара

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Немец хочет сохранить эту информацию в тайне.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари высказался о возможном сокращении зарплаты из-за пандемии коронавируса.

“Это то, о чем я говорю с командой. Мы пока не знаем, как будет выглядеть сезон, когда он начнется и сколько мы сможем провести гонок. Я всегда старался держать подобные решения при себе и не выносить их дальше команды. Этот случай не станет исключением.

Я не собираюсь использовать сокращение зарплаты в качестве самопиара. Все похожие решения я всегда принимал в тайне, и теперь будет так же“, - цитирует Феттеля Autosport.

Ранее сообщалось, что Формула-1 разорвала контракты с операторами гонок.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
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