Руководитель Ред Булл: Я много сделал, чтобы Риккардо остался в команде

Кристиан Хорнер считает, что одной из причин ухода австралийца является Макс Ферстаппен.

Глава команды Ред Булл Кристиан Хорнер признался, что до сих пор не понимает причины ухода из команды Даниэля Риккардо.

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“Тогда я был очень разочарован его решением, ведь я много сделал, чтобы он остался в команде. Просто не мог понять этот поступок. Мне очень нравится Даниэль. Он прекрасный парень, и он был отличным членом команды, но я не могу понять того, что он сделал. Понял бы, если бы он ушел в Феррари или Мерседес.

Мне было очень жаль, ведь между пилотами сложились хорошие отношения. Не знал, что Риккардо чувствует фаворитизм по отношению к одному из гонщиков команды. Он был очень конкурентоспособным, но чувствовал, что ему нужны перемены. Очевидно, что Ферстаппен стал одной из причин ухода. Как бы то ни было, надеюсь, он достигнет успехов.

Жалеет ли он о своем решении перейти в Рено? Об этом надо спросить у Даниэля. Если бы в минувшем году он был с нами, то претендовал бы на победы и подиумы. Думал ли он об этом? Я не умею читать мысли“, - цитирует Хорнера Planet F1.

Ранее Даниэль Риккардо рассказал, чего не хватает его нынешней команде.