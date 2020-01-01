Глава Ред Булл: Формуле-1 легче возобновить сезон, чем футболу
Глава Ред Булл Кристиан Хорнер высказался о возможном возобновлении сезона.
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“Поначалу нам нужно сконцентрироваться на гонках без болельщиков и следить за данными по телеаудитории, чтобы мы могли начать чемпионат. Количество работников на самой трассе также должно быть ограниченным.
К примеру, футбола также рассматривает варианты с возобновлением сезона, но в Формуле-1 это сделать значительно проще - это неконтактный вид спорта, а гонщики носят защитные шлемы.
У меня по-прежнему есть уверенность в том, что нам удастся провести 18 гонок с июля до конца года. Таким образом, это будет полноценный чемпионат. Конечно, это будет непросто реализовать“, - приводит слова Хорнера GP Blog.
Ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии могут перенести.
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