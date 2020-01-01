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Глава Ред Булл: Формуле-1 легче возобновить сезон, чем футболу

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Кристиан Хорнер считает, что сначала стоит проводить гонки без зрителей.
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнер
Getty Images

Глава Ред Булл Кристиан Хорнер высказался о возможном возобновлении сезона.

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“Поначалу нам нужно сконцентрироваться на гонках без болельщиков и следить за данными по телеаудитории, чтобы мы могли начать чемпионат. Количество работников на самой трассе также должно быть ограниченным.

К примеру, футбола также рассматривает варианты с возобновлением сезона, но в Формуле-1 это сделать значительно проще - это неконтактный вид спорта, а гонщики носят защитные шлемы.

У меня по-прежнему есть уверенность в том, что нам удастся провести 18 гонок с июля до конца года. Таким образом, это будет полноценный чемпионат. Конечно, это будет непросто реализовать“, - приводит слова Хорнера GP Blog.

Ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии могут перенести.

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Теги: Формула-1, Ред Булл, Кристиан Хорнер
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