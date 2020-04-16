Росберг: Мне бы хотелось увидеть восемь сдвоенных этапов в этом году

Немец считает, что финал сезона может получиться неожиданным.

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о возможном возобновлении сезона.

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“Мне бы очень хотелось увидеть по крайней мере восемь сдвоенных этапов, чтобы мы получили 16 гонок. Чем меньше у вас соревнований, тем больше вероятность, что аутсайдер станет чемпионом мира.

Если у такого фаворита, как Льюис Хэмилтон, начнется полоса невезения, это может сильно изменить ход событий. Но в чемпионате нужно минимизировать фактор случайности“, - цитирует Росберга Grandprix247.

Ранее Росберг назвал имя единственного пилота, который выступает на уровне Льюиса Хэмилтона.