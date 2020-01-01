Гран-при Бельгии могут перенести

Местные власти запретили массовые мероприятия до конца лета.

Гран-при Бельгии, который должен пройти в конце августа, может не состояться. Об этом заявил один из организаторов этапа Филлип Ортон.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в стране запрещены до 31 августа. Таким образом, Гран-при могут отменить или провести без зрителей.

“Ждем следующее заявление совета национальной безопасности Бельгии. Сообщим, как только у нас появится новая информация“, - написал Ортон на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки COVID-19 под угрозой срыва находится Гран-при Франции.