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Гран-при Бельгии могут перенести

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Местные власти запретили массовые мероприятия до конца лета.
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Getty Images

Гран-при Бельгии, который должен пройти в конце августа, может не состояться. Об этом заявил один из организаторов этапа Филлип Ортон.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в стране запрещены до 31 августа. Таким образом, Гран-при могут отменить или провести без зрителей.

“Ждем следующее заявление совета национальной безопасности Бельгии. Сообщим, как только у нас появится новая информация“, - написал Ортон на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки COVID-19 под угрозой срыва находится Гран-при Франции.

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Теги: Формула-1, Гран-при Бельгии, коронавирус
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